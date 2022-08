Pros retira candidatura de Pablo Marçal e declara apoio a Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Em reunião nesta quinta-feira (3) com coordenadores da campanha de Pablo Marçal à Presidência da República, a direção histórica do partido decidiu e declarou apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais.

Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, "participaram da conversa Eurípedes Junior, presidente da sigla, Felipe Espírito Santo, presidente da Fundação da Ordem Social, e Bruno Pena, advogado do Pros".

Os presentes estiveram na terça-feira (3) com o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin. O candidato a vice-presidente da chapa de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), também participou do encontro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.