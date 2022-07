Pacheco diz que CPI do MEC ficará para depois do período eleitoral

Apoie o 247

247 - Contrariando o que havia sido noticiado pelo jornal O Globo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou pelo Twitter que a instalação da CPI do MEC, que visa investigar um possível esquema de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação comandado pelo ex-ministro Milton Ribeiro com a ajuda de pastores, deve ficar para depois do período eleitoral.

Porém, a ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. (+) — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) July 5, 2022

