Pacheco lê requerimento por CPI que pode investigar casos de assédio eleitoral

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vai ler o requerimento que pede a criação da CPI para investigar assédio eleitoral supostamente praticado por empresários e gestores públicos em favor de Jair Bolsonaro (PL).

O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) assinou requerimento para a criação da CPI.

Bolsonaro ficou em segundo lugar no primeiro turno da eleição, com 43% (51 milhões) dos votos, atrás do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 48% dos votos válidos (57,2 milhões).

🚨 AGORA: CPI DO ASSÉDIO ELEITORAL



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vai ler o requerimento que pede a criação da CPI para investigar casos de assédio eleitoral supostamente praticados por empresários e gestores públicos em favor do presidente Bolsonaro. — Camarote da República  (@camarotedacpi) October 25, 2022

