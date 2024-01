Pacheco vai pedir lista de parlamentares espionados ilegalmente pela 'Abin paralela' de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou nesta segunda-feira (29) que solicitará ao Supremo Tribunal Federal (STF) a lista dos parlamentares que foram alvo de um esquema de monitoramento ilegal por parte da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Jair Bolsonaro (PL). "Pretendo oficiar ao STF para ter ciência de quais senadores foram clandestinamente monitorados", disse Pacheco à coluna da jornalista Andréia Sadi, do G1.

Nesta segunda-feira, a Polícia Federal (PF) realizou uma operação que resultou no cumprimento de nove de mandados de busca e apreensão no âmibo da investigação que apura o esquema de espionagem ilegal contra opositores e criticos de Bolsonaro. Um dos alvos centrais da ação policial desta manhã foi o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). >>> PF apura se Carlos Bolsonaro era o destinatário de "materiais" obtidos ilegalmente pela Abin paralela

De acordo com as investigações da Polícia Federal, a espionagem ocorria por meio do software israelense FirstMile, o que implicava no armazenamento dos dados fora do país. O diretor-geral da PF, Andrei Passos, revelou que aproximadamente 30 mil brasileiros foram alvo dessa prática. >>> Operação contra Carlos Bolsonaro foi autorizada por Moraes e contou com apoio da PGR

O ex-diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem (PL-RJ), atualmente deputado federal que foi alvo da operação da semana passada, é próximo da família Bolsonaro.

