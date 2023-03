Padilha discorda de Gleisi sobre destino de Juscelino Filho: 'muita gente já foi afastada por prejulgamentos injustos'

"Independentemente do partido, todos têm direito a presunção de inocência", diz ministro das Relações Institucionais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pediu nesta sexta-feira (3) que os ânimos sejam acalmados diante de um possível afastamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA). A fala contrapõe o posicionamento da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que defendeu a saída temporária do titular da pasta.

Em entrevista ao jornal O Globo, Padilha defendeu que já houve casos "injustos" de prejulgamento, inclusive com integrantes do PT. Segundo o ministro, todos têm o direito à presunção de inocência.

“Como disse o presidente Lula, todos os ministros e ministras, independentemente do partido, têm direito à presunção de inocência. O que se espera de todos é que tenha espaço para sua defesa. E tenho certeza que o conduzido, sem prejulgamentos. Já vi muita gente ser afastada por prejulgamentos injustos, inclusive companheiros do PT”

De acordo com o governo, na segunda-feira (6), o presidente Lula deve conversar com Juscelino para que ele preste esclarecimentos sobre denúncias de desvio de conduta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.