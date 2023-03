"Devia pedir afastamento", diz Gleisi sobre Juscelino Filho

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), defendeu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), seja afastado do governo Lula.

Em entrevista a Guilherme Amado, do Metrópoles, a parlamentar disse que “o ministro devia pedir um afastamento para poder explicar, justificar, se for justificável o que ele fez. Isso impede o constrangimento de parte a parte”.

>>> Lula falará com Juscelino na segunda e diz que 'se não provar inocência, sai do governo'

Ministro tem sido alvo de várias denúncias, como de manipulação do orçamento “secreto” para favorecer empreendimentos de sua família no Maranhão e empreiteiras de amigos e doadores de campanhas, além do uso de um voo da Força Aérea e do recebimento de diárias públicas para ir a São Paulo sob a justificativa de uma “agenda oficial” irrisória de apenas duas horas e meia, tendo ficado quatro dias no estado e participado de leilões de cavalo no período. O ministro é um grande criador de cavalos de raça e a única proposta legislativa que apresentou em 2022 na Câmara dos Deputados foi a de criação do Dia do Cavalo.

O ministro é aliado do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e foi indicado pela cota do União Brasil ao governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.