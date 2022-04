Parlamentares acionam TCU contra a compra de ônibus escolares pelo MEC

Bancada do PT na Câmara pede responsabilização dos gestores envolvidos no caso edit

Apoie o 247

ICL

247 - A bancada do PT na Câmara enviou ao TCU uma representação cobrando a responsabilização "penal, civil e administrativa dos gestores e de terceiros envolvidos" na denúncia sobre os ônibus escolares.

>>> "Bolsolão do busão" bomba nas redes após licitação do governo Bolsonaro com preços superestimados para ônibus escolares

O senador Alessandro Vieira (PSDB) e os deputados Tabata Amaral (PSB) e Felipe Rigoni (União Brasil) também foram ao tribunal contra a realização da licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a compra de 3.850 ônibus escolares com suspeitas de superfaturamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O leilão envolve um gasto de 2,045 bilhões de reais, segundo reportagem da revista Veja. Veículos podem ser comprados no valor de R$ 480 mil quando seu preço de mercado seria em torno de R$ 270 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os parlamentares pedem o cancelamento do certame e a possível responsabilização dos gestores do fundo do Ministério da Educação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE