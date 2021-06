Parlamentares da oposição criticam violência policial contra povos indígenas em Brasília

"A direção da Câmara tem de explicar porque sua polícia dispersou os manifestantes e chamou a PM", afirmou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Deputada Erika Kokay (PT-DF) classificou a ação como "covarde". Jandira Feghali (PCdoB-RJ) criticou a manipulação de quem atacou os indígenas. "Nós vamos ter que agir", disse Marcelo Freixo, agora no PSB edit

247 - Parlamentares foram às redes sociais repudiar a violência policial contra indígenas no Distrito Federal. Agentes da polícia usaram bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar os índios, que atiraram flechas contra os seguranças. Os manifestantes protestam contra o PL 490, defendido pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). A proposta prevê a criação de um marco temporal para delimitar o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, além de outras medidas.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse no Twitter que "a imbecilidade política levou a violência". "O q os indígenas queriam era tirar o projeto 490 da pauta até dia 30, qdo STF decide s/ o marco temporal das terras indígenas. A direção da Câmara tem de explicar pq sua polícia dispersou os manifestantes e chamou a PM. Vários feridos", escreveu a petista.

De acordo com o deputado federal Marcelo Freixo (RJ), "o que está sendo aprovado no Congresso é um retrocesso civilizatório". "Nós vamos ter que agir, porque isso acontece no entorno da Câmara dos Deputados e não é possível que a população indígena seja tratada dessa maneira no Parlamento. Isso é muito grave e triste, é um sinal de tudo aquilo que a gente falou. Talvez seja a materialização de tudo o que a gente falou que tem que enfrentar", disse o parlamentar durante a cerimônia de filiação do PSB.

Os deputados Ivan Valente (PSOL-SP) e Erika Kokay (PT-DF) classificaram a ação como "covarde". "Não vamos tolerar violência!", afirmou, também no Twitter, a deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA).

Segundo a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), é necessário prestar atenção na manipulação de quem atacou os indígenas. "É sempre a mesma história. Atacam uma minoria ou maioria minorizada de todas as formas possíveis desde sempre mas só chamam de violência a reação dela aos ataques. Minha solidariedade aos povos indígenas que lutam!", afirmou.

