Parlamentares vão ao STF contra Bolsonaro por mentiras associando vacina a Aids

247 - Deputados do PSOL e do PDT se unificaram e entraram com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que Jair Bolsonaro seja investigado por associar a vacina contra a Covid-19 com o risco de desenvolver a Aids, uma falsa associação feita pelo chefe do Executivo em transmissão nas redes sociais na última quinta-feira.

O vídeo com a declaração falaciosa foi tirado do ar pelo Facebook, numa medida inédita da plataforma contra Bolsonaro.

Na ação encaminhada ao STF, os parlamentares afirmaram que as mentiras propagadas por Jair Bolsonaro configuram crime e são um desrespeito com os brasileiros que perderam familiares para a doença.

“O Presidente da República mentir sobre a vacinação, além de um ato criminoso, é um absoluto desrespeito para com o país e com as famílias enlutadas”, diz o comunicado.

Segundo os deputados, Bolsonaro cometeu violações como infração de medida sanitária preventiva e perigo para a vida ou saúde de outrem, crime de responsabilidade e infração ao princípio da moralidade.

