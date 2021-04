PDT protocola mais um impeachment contra Bolsonaro, agora por ameaçar os poderes

O pedido de impeachment se baseia no ataque de Bolsonaro à decisão de Luís Roberto Barroso, ministro do STF, que pediu ao Senado a abertura da CPI da Covid-19 para apurar omissões do governo federal durante a pandemia edit

247 - O PDT protocolou, nesta segunda-feira, 12, mais um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. No pedido assinado pelo presidente e o vice da legenda, Carlos Lupi e Ciro Gomes, respectivamente, Bolsonaro é acusado de ameaçar o livre exercício dos poderes.

O pedido de impeachment se baseia no ataque de Bolsonaro à decisão de Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que pediu ao Senado a abertura da CPI da Covid-19 para apurar omissões do governo federal durante a pandemia. Bolsonaro disse que o magistrado fez “politicalha" e teve como objetivo atacar seu governo e praticou “ativismo judicial”.

O PDT afirma que a Constituição, no seu 85º artigo, afirma que “são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação”.

A solicitação de impeachment foi encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Lira tem em mãos mais de 100 pedidos de impeachment

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados já recebeu 109 pedidos de impeachment contra Bolsonaro desde o início do governo. Destes, 102 estão abertos e constam como “em análise” pela presidência da Câmara, comandada por Lira.

O levantamento foi feito pela Secretaria Geral da Mesa por solicitação da liderança do PT na Câmara e mostra que 94% dos pedidos foram feitos durante a vigência da pandemia de Covid-19 – ainda que nem todos sejam diretamente sobre essa questão.

