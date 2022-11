PEC da Transição vai tramitar no Senado no final de novembro, diz Randolfe

Apoie o 247

ICL

247 - A PEC da Transição, articulada pelo novo governo eleito para abrir espaço no Orçamento para o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 e reajuste do salário mínimo acima da inflação, deverá ser apresentada na próxima quarta-feira (16).

Segundo o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o melhor cenário articulado pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevê que os senadores concluam a análise do texto na primeira semana de dezembro. Assim, os deputados poderiam aprová-lo antes de 17 de dezembro.

>>> PEC da Transição terá Bolsa Família fora do teto de forma permanente, diz relator do Orçamento

"A ideia mais ou menos pensada ontem é na última semana de novembro inaugurar a tramitação. O cenário melhor seria a primeira semana de dezembro nós termos aprovado um texto para ir para Câmara e nós conseguirmos ter um texto de PEC consolidado e aprovado pela Câmara antes do dia 17 de dezembro”, disse o parlamentar.

Para ser aprovada, a PEC precisará ter o apoio de três quintos dos senadores (49 dos 81), em dois turnos de votação. Ela segue então para a Câmara, onde será submetida novamente a dois turnos e precisará receber apoio de, ao menos, 308 dos 513 deputados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.