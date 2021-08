Pedir impeachment de Moraes é gesto desesperado de Bolsonaro por medo de inquéritos, diz Pimenta

247 - Segundo o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), Jair Bolsonaro fez “gesto desesperado” ao pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O deputado disse que o chefe do Executivo quer “impedir o avanço dos inquéritos no STF”.

“Pedir o impeachment de Alexandre de Moraes é reconhecer que sabe onde os inquéritos vão chegar”, ressaltou Pimenta, que no Twitter pediu cadeia para Bolsonaro.

BOLSONARO E OS FILHOS SABEM O QUE FIZERAM NO VERÃO PASSADO - Com certeza Bolsonaro tenta um gesto desesperado para impedir o avanço dos inquéritos no STF. Pedir o impeachment de Alexandre de Moraes é reconhecer que sabe onde os inquéritos vão chegar. #BolsonaroNaCadeia PUBLICIDADE August 20, 2021

O Palácio do Planalto protocolou o pedido de impeachment contra Moraes nesta sexta-feira, 20. No documento, Bolsonaro diz que "não se pode tolerar medidas e decisões excepcionais de um ministro do Supremo Tribunal Federal que, a pretexto de proteger o direito, vem ruindo com os pilares do Estado Democrático de Direito”.

“Ele prometeu a essa Casa e ao povo brasileiro proteger as liberdades individuais, mas vem, na prática, censurando jornalistas e cometendo abusos contra o presidente da República e contra cidadãos que vêm tendo seus bens apreendidos e suas liberdades de expressão e de pensamento tolhidas", disse.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE