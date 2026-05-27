Pedro Uczai pede mobilização nas redes e denuncia que a “extrema direita quer sabotar o fim da escala 6x1”

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, acusou nesta quarta-feira (27) a extrema direita de tentar manter a escala 6x1 e pediu mobilização nas redes sociais em defesa da redução da jornada de trabalho. Na rede social X, antigo Twitter, o parlamentar afirmou que esse campo político, oposicionista ao governo Lula, “nunca foi favorável à redução da jornada de trabalho” e criticou uma emenda que previa transição de 10 anos para encerrar o modelo atual.

“Use suas redes: fim da escala 6x1 já!”, afirmou Pedro Uczai, acrescentando que a extrema direita defende uma “proposta de emenda que criava uma regra de transição de 10 anos para acabar com a escala 6x1, com a possibilidade de uma jornada de até 52 horas semanais!”. “Defender uma escala 4x3 no apagar das luzes é oportunismo barato! Uma tentativa de tumultuar, sabotar e barrar essa grande luta que estamos fazendo para garantir dois dias para viver!”, continuou.

O petista postou seu comentário antes de a comissão especial da Câmara dos Deputados aprovar o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas. Dos 38 integrantes da comissão, 34 votaram a favor e 4 foram contrários ao texto - Julia Zanatta (PL-SC), Gilson Marques (Novo-SC), Osmar Terra (PL-RS) e Mauricio Marcon (PL-RS). A matéria precisa ser aprovada pelo plenário antes de ser enviada para o Senado.

O líder do PT afirmou que a prioridade do campo governista passa pela redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com adoção da escala 5x2 e sem desconto nos salários. A proposta busca garantir dois dias de descanso por semana aos trabalhadores.

“Nosso objetivo é claro: reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais, garantindo uma escala 5x2, sem redução de salário. É hora das trabalhadoras e trabalhadores terem dois dias para viver!”.