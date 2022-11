PF instaura inquérito para investigar atuação de diretor da PRF nas eleições

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) instaurou nesta quinta-feira (10) um inquérito para investigar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. O dirigente Silvinei Vasques também pode ser investigado por uma possível omissão em relação aos bloqueios de rodovias. A Superintendência da PF em Brasília (DF) conduzirá o processo. A informação foi publicada pela coluna Na Mira, no portal Metrópoles.

Após o segundo turno da eleição, policiais rodoviários fizeram bloqueios em estradas brasileiras, uma forma de protesto contra o resultado. No dia 30 de outubro, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito com 50,9% (60 milhões) dos votos válidos no segundo turno, contra 49,1% (58 milhões) de Jair Bolsonaro (PL).

Policiais rodoviários fizeram bloqueios e argumentaram que eleitores principalmente do Nordeste estavam sendo transportados de forma irregular para alguns locais de votação.

Em 30 de outubro, o diretor-geral da PRF fez uma postagem no Instagram em apoio a Bolsonaro e depois apagou a publicação.

