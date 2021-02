Aras abre mais 8 apurações sobre conduta de Bolsonaro na pandemia

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) informando ter aberto mais oito apurações preliminares sobre a conduta de Jair Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus.

Na quinta-feira, 4, a PGR abriu uma para analisar a conduta de Bolsonaro em relação à crise da Covid-19 no Amazonas e no Pará, onde houve falta de oxigênio para tratar os pacientes com a doença.

As apurações são para avaliar elementos apresentados em ações contra o governo federal e apenas ocorrem após Aras ser alvo de diversas críticas por sua omissão em relação aos desastres de Bolsonaro e sua não atuação diante das denúncias apresentadas contra e do governo.

