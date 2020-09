PGR arquiva apuração preliminar sobre Jair Bolsonaro, Flávio e Eduardo por "ausência de fatos concretos"

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR), a partir de decisão do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, arquivou uma apuração preliminar sobre Jair Bolsonaro e dois de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), por “ausência de fatos concretos que possam ser efetivamente atribuídos aos noticiados” que “inviabiliza, portanto, a instauração de procedimento próprio”. A reportagem é do portal G1.

O arquivamento foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã desta segunda-feira (28), acrescenta a reportagem.

O caso envolve as investigações da empresa Facebook que resultaram no bloqueio de contas ligadas ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro. A representação foi feita ao STF pela deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e gerou a abertura da apuração preliminar pela PGR.

“A ausência de fatos concretos que possam ser efetivamente atribuídos aos noticiados [Bolsonaro, Flávio e Eduardo] inviabiliza, portanto, a instauração de procedimento próprio. Destaque-se que nem mesmo o Facebook adotou qualquer medida em face deles, como seria o caso, por exemplo, da retirada das respectivas contas oficiais. E isso se deu, naturalmente, por inexistirem quaisquer elementos que vinculem-nos minimamente às acusações formalizadas por meio desta notícia-crime”, escreveu Humberto Jacques de Medeiros, em parecer ao STF.

