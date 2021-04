PGR recorre de decisão de Alexandre de Moraes que tirou processo de Temer das mãos de Bretas

Na última terça-feira (20), o ministro do STF Alexandre de Moraes declarou o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, incompetente para julgar o ex-presidente edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu nesta segunda-feira (26) da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes proferida na última terça-feira (20) que declarou o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, incompetente para julgar o ex-presidente Michel Temer.

O processo, de acordo com decisão de Moraes, foi transferido para a Justiça Federal de Brasília, sendo anexado a outro já em andamento.

A PGR argumenta que os dois processos têm focos diferentes.

