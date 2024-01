Pimenta cita calotes do governo Bolsonaro após números do Tesouro Nacional sobre as contas públicas: 'Lula arrumou a casa'

"O Brasil teve esse 2023 excelente, imaginem 2024, que estamos com a casa arrumada", afirmou o titular da Secom ao rebater críticas feitas contra a gestão do PT edit

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, citou nesta quarta-feira (31) alguns números negativos da economia brasileira durante o governo Jair Bolsonaro. "O presidente Lula arrumou a casa, pagou os calotes e está recuperando o país", afirmou na rede social X. "Se mesmo com tanto rombo para consertar, o Brasil teve esse 2023 excelente, imaginem 2024, que estamos com a casa arrumada. Ninguém segura o Brasil!". O titular da Secom rebateu as críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o Tesouro Nacional informar na última segunda-feira (29) que o governo federal registrou um déficit primário de R$ 230,5 bilhões em 2023, ou 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Xô, calote. Presidente Lula quitou as dívidas deixadas pelo inelegível e eu explico como: Sabe aquele trambiqueiro que para não ficar no vermelho não paga as contas, pega empréstimos e finge que não é com ele, atrasa salários e diz que o saldo está positivo? Pois vejam como o ex-presidente deixou o Brasil: R$ 10 bilhões de calote na Caixa para pagar auxílios compra-voto (muitos deles irregulares). R$ 21,9 bilhões de calote em pessoas e empresas que deixaram de receber precatórios do INSS. R$ 20 bilhões de rombo no orçamento dos estados pela redução do ICMS nos combustíveis como manobra eleitoreira. (Com esse dinheiro dava para construir 80 hospitais)", escreveu Pimenta. >>> Gleisi: 'é totalmente injusta e absurda a gritaria da mídia tradicional com o resultado das contas públicas'

"R$ 1,7 bilhão de bloqueio da educação, que atrasou salários de professores e deixou universidades sem dinheiro para pagar luz. R$ 1,6 bilhão de bloqueio da saúde, que cortou salários e remédios do Farmácia Popular. Tudo isso para criar um superávit tão real quanto a Terra plana e uma bomba nas contas públicas deste ano", continuou Pimenta. "Só de precatórios atrasados foram R$ 93 bilhões liberados ano passado, dinheiro que finalmente chegou nas mãos de quem estava esperando".

