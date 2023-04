Polícia abre investigação contra professora por postagem com "look especial para o massacre"

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou uma investigação para apurar a conduta da professora da rede pública Lorena Santos, de 28 anos, depois que ela compartilhou uma foto nas redes sociais com um "look especial para o massacre" , em alusão aos ataques que vêm ocorrendo em escolas nas últimas semanas. A informação é da coluna "Na Mira", do portal Metrópoles.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) também se manifestou, informando que abrirá um procedimento de apuração e reforçando seu compromisso com a cultura da paz no ambiente escolar, destacando que “repudia qualquer tipo de postagem que ressalte a violência”.

>>> Dino diz que operação contra ataques a escolas prendeu ou apreendeu 302 suspeitos

Ainda de acordo com a coluna "Na Mira", a conduta da professora pode ser enquadrada como contravenção penal, com pena de prisão simples de 15 dias a seis meses ou multa, por "provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto".

Em resposta à polêmica, a diretoria do CEF Doutora Zilda Arns do Itapoã, onde Lorena Santos leciona, solicitou que a professora excluísse a publicação. Lorena, por sua vez, afirmou ao portal que sua intenção não era gerar polêmica: “(foi uma) posição perante as ameaças, de forma irônica. Somos tão vulneráveis e parecemos piadas perante o Estado. Mas já retirei a imagem".

