Polícia apura esquema de rachadinha e de funcionários fantasmas em gabinete de deputado ligado a Flávia Arruda

247 - Operação da Polícia Civil do Distrito Federal, deflagrada nesta madrugada, realiza buscas e apreensões em gabinetes da Câmara Legislativa do DF. O alvo é o deputado distrital Daniel Donizete, do PL, integrante do grupo político da ministra da Articulação Política Flávia Arruda.

Segundo o Metrópoles, apura-se a prática de diversos crimes de corrupção, entre eles a prática de rachadinha de salários em favor de Donizet. No curso das buscas foram apreendidos dólares, euros e reais em quantidade que está sendo contabilizada pelos policiais.

O presidente da CLDF, Leonardo Prudente (MDB), ainda não se pronunciou sobre o caso. A ministra Flávia Arruda, que em 2018 fez dobradinhas eleitorais com o distrital Donizet, também não veio a público ainda para explicar a operação contra o aliado.

