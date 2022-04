Polícia investiga tentativa de latrocínio contra repórter da Globo e descarta outra hipótese

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal informou nesta sexta-feira (15) em entrevista coletiva que a principal linha de investigação do ataque contra o jornalista da TV Globo Gabriel Luiz é a de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e que descarta outra hipótese. Dois suspeitos de esfaquear o repórter foram presos e confessaram o crime, segundo a polícia. Eles têm 19 e 17 anos.

Na noite desta quinta (14), no Sudoeste, Gabriel Luiz foi esfaqueado por dois homens e teve perfurações em diversas partes do corpo. Ele foi submetido a cirurgias e está internado em um hospital particular da capital. De acordo com reportagem do portal G1, ele acordou, recebeu visita do pai e de amigos e gesticulou para responder a perguntas.

"Eram dois suspeitos. O fato trata-se de uma tentativa de latrocínio. Isto restou notório também para nós e é importante a gente colocar aqui. Houve a subtração da carteira, em que havia valores em reais. [...] Descartando-se, com isso, as outras linhas de investigação que também apareceram ao longo do dia", afirmou o delegado Petter Ranquetat.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, noticiou mais cedo nesta sexta que Gabriel Luiz investigava um clube de tiros que chegou a ser fechado em Brazlândia, no entorno da capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE