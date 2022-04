Polícia prende o segundo suspeito de esfaquear o jornalista Gabriel Luiz

De acordo com um investigador, o homem foi preso em uma praça no Cruzeiro, região onde fica a 3ª Delegacia de Polícia, que apura o ataque ao repórter edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal informou nesta sexta-feira (15) que prendeu o segundo homem suspeito de esfaquear o jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo Brasília, nessa quinta. De acordo com um investigador, o homem tem 19 anos e foi preso em uma praça no Cruzeiro, região onde fica a 3ª Delegacia de Polícia, que apura o ataque ao repórter. A informação foi publicada pelo portal G1.

Policiais haviam apreendido, nesta sexta, um adolescente de 17 anos, também suspeito de envolvimento no caso.

O jornalista sofreu golpes no pescoço, no tórax, no abdômen e na perna. Também levou perfurações no estômago, no pâncreas, no pulmão e no diafragma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os suspeitos deram facadas em outras partes do corpo do jornalista, como o braço e o pulso, com menor gravidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o esfaqueamento, ele foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde passou por cirurgias bem-sucedidas, mas já foi transferido de unidade hospitalar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE