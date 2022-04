Jornalista Gabriel Luiz é transferido de hospital

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, da TV Globo em Brasília, foi transferido na tarde desta sexta-feira (15) para um hospital particular no Lago Sul, Distrito Federal. O jornalista foi esfaqueado por dois homens, em um estacionamento próximo de casa, no Sudoeste. Após o esfaqueamento, Luiz foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde passou por cirurgias bem-sucedidas e esteve internado até o início desta tarde.

O jornalista sofreu golpes no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna. Também levou perfurações no estômago, no pâncreas, no pulmão e no diafragma. Foi vítima, ainda, de facadas no braço e no pulso, no pescoço e na perna esquerda, com menor gravidade.

A jornalista Cynara Menezes destacou que objetos do repórter foram encontrados e levantou a hipótese de crime encomendado. O jornalista foi esfaqueado dias depois de produzir uma reportagem denunciando o perigoso funcionamento de um clube de tiro no Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE