“Popó Bolsonaro” é um dos presos em nova fase da Operação “Lesa Pátria"

247 - Luciano Oliveira dos Santos, conhecido como Popó Bolsonaro, foi um dos alvos da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (14), na sexta fase da Operação Lesa Pátria. A corporação conduziu mandado de busca e apreensão contra o homem, que é natural de Itabaiana, em Sergipe.

De acordo com o portal Metrópoles, a nova etapa da operação, assim como as anteriores, visa identificar participantes, financiadores, quem se omitiu na ocasião ou fomentou os atos terroristas cometidos em 8 de janeiro, em Brasília, contra as sedes dos Três Poderes.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na Base Administrativa do Quartel-General do Exército, em Brasília, onde parte dos criminosos estavam acampados, gritando palavras de ordem e dizendo que “daria a vida pelo fim do comunismo”.

