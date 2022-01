Presidente do PL, Valdemar Costa defende Flávia Arruda: "pessoal fica muito valente quando o Bolsonaro não está aqui" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, defendeu nesta quarta-feira, 5, a secretária-geral do Governo, a deputada federal Flávia Arruda (PL), que tem sido criticada por setores do “Centrão” por uma insatisfação de parlamentares sobre a execução de emendas.

Valdemar, presidente do partido de Jair Bolsonaro e Flávia, chamou de “deselegante” as críticas contra a secretária e disse que nenhum dos grandes nomes do bloco indicaram insatisfação com o trabalho dela.

“O Centrão não quer a saída da Flávia. Porque eu não vi nenhuma manifestação o Arthur Lira, do Ciro Nogueira, nossa, pelo contrário- nós queremos que a Flávia continue, porque ela fez o que pode fazer”, disse o dirigente do PL em vídeo. Valdemar ironizou as reclamações de falta de verba, que seriam culpa da ministra, em sua visão: “Dinheiro vai faltar sempre.”

Alfinetando alguns setores do bloco, Valdemar ainda disse que, quando o presidente está fora de Brasília, o setor precisa se entender, e que o “pessoal fica muito valente quando o Bolsonaro não está aqui”.

PUBLICIDADE

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto (PL-SP), gravou um vídeo, dirigido aos quadros do seu partido para rebater as críticas que a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL-DF) tem recebido. pic.twitter.com/33UInwM5kR — Partido Liberal - PL 22 (@plnacional_) January 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE