Professora do vídeo que pede "exército na rua" é empresária e militante bolsonarista

A empresária se chama Fátima Montenegro e gravou um vídeo, republicado por Jair Bolsonaro, em que pede um golpe militar para que o comércio seja reaberto, contrariando as recomendações da Organização Mundial de Saúde edit

247 – A personagem que aparece num vídeo republicado ontem por Jair Bolsonaro, em que pede exército na rua, é uma empresária de Brasília, chamada Fátima Montenegro, que é também militante bolsonarista. No vídeo, ao lado da filha, ela se exalta e pede um golpe para que o comércio seja reaberto – o que contraria recomendações das autoridades sanitárias. Sua identidade foi revela pelo internauta Luiz Carlos Limeira Neto, no facebook. Confira abaixo:

Do facebook de Luiz Carlos Limeira Neto – STF proíbe que Bolsonaro faça campanha para população furar isolamento.

Ela é aposentada, empresaria , casada e mora em casa de luxo Manipulou a Mídia e a nação para cometer crime conta a vida .

Ou ela assume o crime sozinha !?

"Acharam a atriz ,que estava passando fome,mais não queria ajuda e sim que abra o comercio para ela poder trabalhar."

fatima montenegro - Olha o passado da "professora do chiqueirinho". Diz q dá aulas particulares,Tem uma empresa 9Caligrafia ABZ - Prof. Fátima Montenegro) e recebe aposentadoria, mora em bairro nobre e o celular q está c a filha é mais caro q meu salário...

Recebi mais uma informação, ñ é viúva, é casada mas disse ser separada, marido aposentado, morra em bairro rico sim...

