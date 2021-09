Promotora bolsonarista que postou propaganda nazista já interviu na justiça em defesa de Sara Winter

Apoie o 247

247 - Investigada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) desde quarta-feira por suas publicações em apologia ao nazismo, a promotora Marya Olímpia Ribeiro Pacheco, do Distrito Federal, pediu o arquivamento, há um ano, duas representações contra a militante extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

As ações eram de autoria do Projeto Cravinas, clínica jurídica da Universidade de Brasília (UnB) especializada em direitos sexuais e reprodutivos. O pedido da entidade era para que Sara fosse condenada por crimes cometidos em meio à mobilização contrária ao aborto legal a que foi submetida uma menina de dez anos, grávida após ter sido estuprada pelo próprio tio.

Sara teria cometido calúnia contra um médico de Recife, que interrompeu a gravidez da criança, e quebrado segredo de Justiça ao publicar online o nome da menor, residente em São Mateus (ES), bem como o local do procedimento e o tempo de gestação até aquele momento.

Em 14 de setembro de 2020, Marya Olimpia, ao analisar o caso, disse que a militante, na verdade, agiu “estritamente dentro do limite da liberdade de expressão” ao convocar seus seguidores nas redes sociais para irem até a unidade hospitalar tentar impedir o aborto.

