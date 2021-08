PSOL entra na Justiça para impedir intimidação de Bolsonaro ao Congresso com uso das Forças Armadas

Há a informação de que na terça-feira, dia da votação da PEC do voto impresso, um comboio militar irá atravessar a Esplanada dos Ministérios e estacionará em frente ao Palácio do Planalto edit

247 - O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, anunciou nesta segunda-feira (9) que a legenda entrará na Justiça do Distrito Federal com um mandado de segurança para impedir "qualquer presença de veículos ou tropas militares" nas ruas durante votações no Congresso Nacional.

De acordo com a jornalista Thaís Oyama, do UOL, um comboio militar - formado por veículos blindados, tanques e lança-mísseis - atravessará a Esplanada dos Ministérios e estacionará em frente ao Palácio do Planalto nesta terça-feira (10), dia marcado para a votação da PEC do voto impresso.

"A informação de que haverá uma manobra militar amanhã na Esplanada dos Ministérios é grave. O PSOL decidiu entrar com um Mandado de Segurança na Justiça do DF para proibir qualquer presença de veículos ou tropas militares durante as votações no Congresso Nacional', escreveu Medeiros no Twitter.

