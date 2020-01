PSOL: "Sabotagem" foi colocar um incompetente para gerir o MEC

247 - O PSOL criticou o governo de Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 28, pela desorganização e sucessão de erros na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Resultados do Sisu e inscrições do ProUni estão suspensos por tempo indeterminado. Bolsonaro fala de 'sabotagem' para justificar caos que se tornou o primeiro ENEM de seu governo. A sabotagem foi colocar um completo incompetente para gerir o MEC, Bolsonaro. #ForaWeintraub", escreveu o partido presidido por Juliano Medeiros.

Candidatos que concorrem a uma vaga em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) conseguiram acessar a lista com os resultados das notas do Enem e MEC admite que as listas do Sisu chegaram a ser publicadas no site do sistema. Publicação das notas no sistema contraria decisão judicial (Leia mais no Brasil 247).