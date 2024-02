PT aciona Ministério Público contra bolsonarista que afirmou ter envenenado petistas no carnaval

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou uma notícia-crime ao Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) em relação a uma declaração alarmante feita por um bolsonarista usuário das redes sociais, que afirmou ter distribuído chocolates envenenados para petistas durante o Carnaval.

O caso surgiu a partir de uma publicação feita por um perfil identificado como @DanGEloagnel_ no X (antigo Twitter). Nessa postagem, o usuário afirmou ter adquirido 25 caixas de chocolate Bis contendo veneno de rato e chumbinho, com a intenção de distribuí-los para "todo petista que encontrava no carnaval".

continua após o anúncio

URGENTE!! Bolsominion diz que distribuiu veneno de rato a centenas petistas no Carnaval!



Ele deletou o post logo após!!



Marquem a @gleisi aqui pra tomar as providências cabiveis, que esse bolsominion seja ENJAULADO!! pic.twitter.com/N7pOnBUVoq — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) February 14, 2024

A gravidade da declaração despertou a preocupação do PT, que, após tomar conhecimento do ocorrido, agiu para responsabilizar o autor da postagem. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o partido considera a publicação como uma ameaça explícita, citando diretamente a prática de envenenamento e distribuição de chocolates contaminados.

continua após o anúncio

Com base no Código Penal, que classifica o envenenamento como um crime, o PT argumenta a necessidade de identificação e responsabilização do responsável pelo perfil nas redes sociais, bem como a investigação adequada do ocorrido. "É imprescindível registrar a gravidade da conduta relatada e a necessidade de identificação do responsável pelo perfil juntamente à rede social em questão, bem como a apuração da situação narrada na postagem, com necessária investigação e responsabilização", destacou o PT na notícia-crime apresentada ao MPDF, obtida pela Folha.

A postagem em questão foi deletada, porém, o youtuber progressista Thiago dos Reis conseguiu capturar a imagem da publicação e a compartilhou, marcando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para que ela tomasse conhecimento da ameaça recebida pela legenda.

continua após o anúncio

O caso agora está sob análise das autoridades competentes, que deverão conduzir as investigações para identificar o autor das ameaças e tomar as medidas cabíveis diante do ocorrido.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: