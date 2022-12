PT monta força-tarefa para "acalmar" Lira após decisões do STF

Petistas buscam conversar com Arthur Lira, que se irritou com as recentes decisões de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski no STF edit

247 - O Partido dos TRabalhadores (PT) precisou montar uma força-tarefa para ‘acalmar’ os ânimos do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir barrar as emendas de relator, abrindo caminho para o Bolsa Família fora do teto de gastos.

De acordo com informações do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Lira ficou irritado após decisão do ministro do STF Gilmar Mendes, na noite de domingo (18), que determinou que os recursos destinados ao pagamento de benefícios de renda mínima estão fora do teto de gastos.

“Aliados de Lula tentaram convencer Lira de que utilizar o crédito extraordinário é a única saída no horizonte. Petistas ainda disseram que ‘só um milagre’ levaria a aprovação da PEC de Transição como está”, diz trecho da reportagem.

Lira onvocou os líderes partidários para uma reunião de emergência que será realizada na tarde desta segunda-feira (19), diz a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo. “Lira foi apanhado de surpresa com duas decisões que lhe retiraram boa parte do seu poder de barganha”, destaca a reportagem.

