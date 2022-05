PT pede convocação do ministro da Justiça para explicar execução de Genivaldo de Jesus em câmara de gás

Apoie o 247

247 - A bancada do PT na Câmara dos Deputados protocolou um pedido de convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, para que preste informações sobre a execução de Genivaldo de Jesus Santos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe. Os policiais transformaram uma viatura em uma câmara de gás, asfixiando Genivaldo no interior do veículo.

“Um cidadão brasileiro foi amarrado e jogado no interior de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Como se isto não bastasse este brasileiro foi ainda submetido ao sadismo dos agentes públicos que covardemente aspergiram gás lacrimogêneo e de pimenta no cubículo da referida viatura, tendo falecido instantes depois”, diz o requerimento da bancada do PT.

O documento foi protocolado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e assinado pelo líder da Bancada, Reginaldo Lopes (MG), e outros parlamentares do partido: Erika Kokay (DF), Rogério Correia (MG), Bohn Gass (RS), Carlos Veras (PE), Leonardo Monteiro (MG), João Daniel (SE), Marcon (RS), Márcio Macedo (SE) e Vicentinho (SP).

Os deputados pedem também a convocação do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, para que dê explicações sobre o episódio.

