Quando a música abraça vidas: recital beneficente em Brasília quer ampliar acolhimento a crianças com doenças raras

A delicadeza do piano vai ecoar em Brasília em nome de uma causa urgente: garantir dignidade, cuidado e acolhimento para crianças vítimas de abandono, violência familiar e doenças raras. Nos dias 23 e 24 de maio, o recital beneficente “Quando a Música Abraça Vidas” reunirá quatro pianistas do Distrito Federal no palco do Teatro dos Bancários, em uma mobilização cultural que pretende arrecadar recursos para o Instituto do Carinho.

A proposta do evento é ambiciosa: levantar cerca de R$ 100 mil para equipar uma nova unidade da instituição, ampliando a capacidade de acolhimento em mais 20 vagas para crianças com síndromes raras e doenças incuráveis. O dinheiro será destinado à compra de camas hospitalares, respiradores, equipamentos médicos e mobiliário especializado.

No palco, os pianistas Júlio Wiziack, Christiane Assano, Dib Franciss e Jaci Toffano apresentarão um repertório que atravessa diferentes períodos e estilos, com obras de Claude Debussy, Ernesto Nazareth e Francisco Mignone. A proposta artística também aposta em apresentações coletivas, incluindo performances a oito mãos, reforçando o espírito de compartilhamento que move a iniciativa.

Mas a verdadeira força do recital está fora do palco.

O Instituto do Carinho nasceu em 2011, inicialmente com outro nome: Lar Bezerra de Menezes. A missão original era acolher crianças afastadas das famílias por situações de violência, negligência, abandono ou abuso. Encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude, elas encontravam na instituição um ambiente de proteção enquanto aguardavam reintegração familiar ou adoção.

Com o passar dos anos, a equipe passou a se deparar com outra realidade dramática: crianças internadas por longos períodos em UTIs públicas do Distrito Federal porque não tinham família ou porque os parentes não possuíam condições de oferecer os cuidados médicos necessários. Em 2017, a instituição decidiu ampliar sua atuação e criou a Casa do Carinho, estrutura especializada em receber crianças dependentes de home care e cuidados permanentes.

Hoje, o instituto abriga cerca de 40 crianças em Ceilândia Norte e se tornou referência nacional no acolhimento integral de pacientes pediátricos com doenças raras ou incuráveis. Algumas delas vivem na instituição durante toda a vida, cercadas por equipes de saúde, cuidadores e voluntários.

Além do acolhimento residencial, o instituto mantém projetos esportivos e sociais para centenas de crianças da comunidade, oferecendo atividades como futebol, judô, dança e capoeira no contraturno escolar.

Embora o instituto preserve a identidade das crianças acolhidas, as histórias vividas dentro da casa revelam uma realidade dura. Muitas chegam após anos de abandono familiar, violência doméstica ou internações hospitalares prolongadas. Algumas dependem de respiradores, alimentação por sonda e acompanhamento médico contínuo.

Segundo a direção do instituto, há crianças que deixaram diretamente leitos de UTI para viver na instituição, onde passaram a experimentar algo raro em suas trajetórias: convivência familiar, rotina afetiva e acolhimento humanizado.

É justamente para ampliar essa estrutura que o recital foi criado.

A vice-presidente do instituto, Ana Laura Mazzei, afirma que a música também faz parte do cuidado diário oferecido às crianças. Segundo ela, apresentações musicais e momentos culturais ajudam na motivação e no bem-estar emocional dos acolhidos.

Para o pianista Dib Franciss, um dos participantes do recital, unir arte e solidariedade é uma forma concreta de transformação social. Ele destaca que o compartilhamento da música no palco pode se converter em esperança para dezenas de famílias e crianças que enfrentam situações extremas.

Em um cenário em que doenças raras ainda enfrentam falta de diagnóstico, dificuldades de acesso a tratamento e escassez de políticas públicas, iniciativas como a do Instituto do Carinho tornam-se essenciais para garantir dignidade e qualidade de vida a crianças altamente vulneráveis.

Serviço

Recital beneficente “Quando a Música Abraça Vidas”

Local: Teatro dos Bancários (EQS 314/315 – Asa Sul)

Datas: 23 de maio, às 20 horas, e 24 de maio, às 19 horas.

Ingressos: R$ 100 + 1 kg de alimento não perecível

Como comprar ingressos: plataforma Sympla.

Mais informações: Instituto do Carinho e perfil oficial @institutodocarinho no Instagram.