Quem são os militares filmados entre os terroristas bolsonaristas no Planalto no 8 de janeiro

Apoie o 247

ICL

247 - Além do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias, outros militares foram filmados circulando entre os terroristas bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Apesar de a CNN Brasil ter ocultado a identidade dos oficiais, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a lista de servidores que aparecem nas imagens fosse fornecida pelo ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli.

Os militares filmados são:

Capitão José Eduardo Natale de Paula Pereira - Filmado distribuindo água para invasores no Planalto, o capitão do Exército compôs a equipe de viagem de Jair Bolsonaro e do ex-vice-presidente Hamilton Mourão. Ele foi indicado para entrar para o GSI em 2020, durante a gestão do ex-ministro general Augusto Heleno, um dos assessores mais próximos de Bolsonaro.

General Carlos Feitosa Rodrigues - General de brigada, foi substituído em cargo importante no GSI 21 dias após os ataques de 8 e janeiro. Ele era Secretário de Segurança e Coordenação Presidencial desde maio de 2021.

Coronel Wanderli Baptista da Silva Junior - Ex-comandante do 4º Batalhão de Polícia do Exército.

Coronel Alexandre Santos de Amorim - Foi coordenador de Avaliações de Risco do GSI. Em depoimento à Polícia Federal, o general Gustavo Henrique Dutra, ex-comandante militar do Planalto, mencionou uma avaliação feita por Amorim sobre o risco dos eventos de 8 de janeiro.

Coronel André Luiz Garcia Furtado - Foi nomeado em abril de 2020 por Augusto Heleno para ser o coordenador geral de Segurança das Instalações. Já havia trabalhado com militares da Presidência da República entre 2009 e 2011.

Tenente Coronel Alex Marcos Barbosa Santos - É assessor técnico militar. Está no GSI desde agosto de 2019.

Tenente-Coronel Marcus Vinicius Braz de Camargo - É chefe da Assessoria Parlamentar Especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Foi nomeado em 1º de janeiro deste ano, primeiro dia do governo Lula (PT).

Capitão do Exército Adilson Rodrigues da Silva - Está no GSI desde dezembro de 2021.

Com informações do jornal O Globo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.