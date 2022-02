Randolfe diz que aceita integrar coordenação da campanha de Lula e desiste de candidatura no Amapá (vídeo)

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou nesta terça-feira (22), no plenário do Senado, que aceitou convite do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para integrar a coordenação da campanha presidencial do petista. O parlamentar destacou que não disputará a eleição para governador do Amapá.

"Há um mês recebi o convite do presidente Lula para auxiliá-lo na coordenação de sua campanha e acompanhá-lo na mais importante tarefa de nosso tempo resgatar o nosso país do horror em que vive, reconstruir não somente a nossa nação destruída pelo ódio, mas sobretudo recuperar as relações de uma sociedade desesperançada", disse Randolfe .

"Acredito que o tempo e o destino me determinaram que serei mais útil a todos amapaenses daqui de Brasília, apoiando a reconstrução e resgatando a esperança. Nós não escolhemos os tempos em que vivemos, a única escolha que fazemos é como reagir a eles", complementou.

Intenções de votos

Pesquisa divulgada nessa segunda-feira (21) pela Confederação Nacional do Transporte apontou que, na projeção de votos estimulados, o petista lidera com 42,2%, contra 28% de Jair Bolsonaro (PL), o segundo colocado.

De acordo com o levantamento, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lidera a rejeição, com índice superior a 66%. A pesquisa também mostrou que o ex-juiz parcial Sérgio Moro supera Lula e Bolsonaro no quesito rejeição.

As estatísticas apontaram, ainda, que, pela primeira vez, Moro fica abaixo do ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

