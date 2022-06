Renan pede "CPI já" para investigar corrupção do MEC

O senador Renan Calheiros pediu a abertura de uma CPI para investigar a corrupção no MEC após a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB) pediu nas redes sociais, nesta quarta-feira, 22, a abertura de uma CPI para investigar a corrupção no Ministério da Educação (MEC) após a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, acusado de corrupção na pasta para favorecer políticos evangélicos.

Renan lembrou que, quando Jair Bolsonaro (PL) foi à ONU no ano passado, ele mentiu sobre o esquema de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo a compra de imunizantes contra a Covid-19.

“Bolsonaro foi à ONU mentir sobre corrupção, provada na AstraZeneca e Covaxin pela CPI. Barras de ouro do MEC e a prisão do ex-ministro o mostram a heresia com a sacristia pública. ‘Foi um pedido especial do Presidente’, disse Milton Ribeiro. CPI já”, escreveu.

