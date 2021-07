Renan sugere instalar uma latrina para Bolsonaro no cercadinho do Alvorada: "serviria como parlatório presidencial"

Relator da CPI da Covid ironizou as agressões feitas por Jair Bolsonaro durante encontro com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada edit

247 - O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, ironizou nesta sexta-feira (9) as constantes agressões feitas por Jair Bolsonaro a adversários políticos e membros de outros Poderes, durante suas conversas com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada.

Pelo Twitter, Renan sugeriu que fosse instalada uma "latrina" no local. "Diante das diarréias retóricas diárias do Bolsonaro, sugiro ao governo usar o orçamento paralelo para construir uma latrina no cercadinho do Alvorada. Serviria como parlatório presidencial", escreveu.

Nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, magistrado que fez críticas ao voto impresso, defendido pelo próprio Bolsonaro como uma tentativa de colocar em prática um eventual golpe caso seja derrotado na eleição de 2022.

"Só um idiota para fazer isso aí. É um imbecil. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude", disse Bolsonaro a apoiadores.

