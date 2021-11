Rompimento entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto terminou com baixaria e xingamentos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto trocaram xingamentos na conversa que levou à suspensão da filiação do chefe de governo ao PL. Jair queria que Eduardo Bolsonaro assumisse o diretório do PL em São Paulo, o que contrariou Costa Neto.

“Você pode ser presidente da República, mas quem manda no PL sou eu”, teria escrito Valdemar.

Bolsonaro, então, teria mandado o cacique do PL "tomar no c*", e foi rebatido: "VTNC você e seus filhos". (Com informações do Antagonista).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE