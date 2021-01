Rui Costa Pimenta sobre Baleia Rossi: “falar que o pupilo do Michel Temer vai salvar a democracia é um escárnio”

“Não há nenhuma defesa da democracia, é um apoio aos elementos que deram o golpe em 2016. Não dá para esquecer isso”, disse à TV 247 o presidente do PCO em relação ao apoio do PT ao candidato do MDB à presidência da Câmara. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, analisou na TV 247 a decisão do PT de apoiar o candidato de Rodrigo Maia (DEM-RJ), Baleia Rossi (MDB-SP), à presidência da Câmara dos Deputados contra o candidato bolsonarista Arthur Lira (PP-AL).

Para Rui, a posição do PT se deu por meio de pressão de “elementos direitistas” que atualmente participam da articulação do partido. A aliança da legenda a Baleia, Maia e outros setores de centro ou centro-direita, segundo Rui, significa uma aliança com aqueles que deram um golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e transformaram o país no que ele é hoje.

“O que nós estamos assistindo é a influência de uma ampla ala direita dentro do PT. Não vamos nos enganar de que há um consenso em torno desse problema. Isso foi uma pressão exercida por deputados, por elementos direitistas que estão dentro do PT que inclusive veem o apoio ao Baleia Rossi como um primeiro passo no sentido da formação da chamada frente ampla, do apoio a um candidato da direita na eleição presidencial de 2022. Acabou que na tentativa de justificar o injustificável criou-se uma farsa. Falar que o discípulo, o pupilo do Michel Temer vai salvar a democracia no Brasil é um escárnio. A ala do PT que está procurando ter uma atitude mais combativa não deveria ter se envolvido nisso. Não há nenhuma defesa da democracia, é um apoio aos elementos que deram o golpe em 2016. Não dá para esquecer isso”, afirmou.

