Saiba quem são os policiais presos na 5ª fase da Operação Lesa Pátria pela suspeita de participação nos atos terroristas

Ao todo, cinco policiais militares do Distrito Federal foram presos nesta terça-feira, incluindo o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante de Operações da Polícia Militar edit

Apoie o 247

ICL

247 - A quinta fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta terça-feira (7), cumpriu três mandados de prisão temporária, um de prisão preventiva e outros seis de busca e apreensão, com o objetivo de identificar participantes, financiadores e incentivadores dos atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília. Entre os alvos dos mandados de prisão estão policiais militares do Distrito Federal. A operação ocorre no Distrito Federal e tem policiais militares como alvos.

Entre os os policiais militares presos pelos agentes da Polícia Federal está o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Naime foi exonerado pelo interventor federal na Segurança do DF, Ricardo Cappelli, no dia 10 de janeiro.

Os demais presos na operação, segundo o G1, são o capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do comando-geral da PMDF; o major Flávio Silvestre de Alencar, investigado por liberar o acesso dos terroristas ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF); e o tenente Rafael Pereira Martins.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.