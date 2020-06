Sara Winter pode pegar até 22 anos de prisão

247 - A ativista bolsonarista Sara Winter , que é alvo de um procedimento em curso na Procuradoria da República no Distrito Federal, pode pegar de 7 a 22 anos de prisão, de acordo com levantamento de Robson Bonin, da Veja.

Além de atacar manifestantes neste sábado (13), Sara Winter já fez diversas ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e tem pode ter incorrido em uma lista de crimes, de acordo com o ministro do STF Alexandre de Moraes: injúria, ameaça, impedir com o uso de violência o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados, incitação à subversão da ordem política ou social e calúnia ou difamação.

