Secretários pedem ajuda a Camilo Santana para a contratação de psicólogos e apoio em segurança nas escolas

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana, ouviu de representantes de secretarias estaduais e municipais de educação que a contratação direta de psicólogos, e equipes de apoio e segurança devem ser colocadas em prática para evitar a violência nas escolas. O titular do MEC teve nesta quinta-feira (13) uma reunião com cerca de 70 pessoas para discutir ações de combate à violência nas instituições de ensino.

De acordo com o jornal O Globo, os gestores também pediram ao ministro auxílio para ampliar o número de agentes para portaria das escolas e promover a capacitação desses profissionais.

Ataques em escolas ganharam mais repercussão nacional nos últimos 15 dias por conta do massacre no último dia 5 em Blumenau (SC), onde um homem invadiu uma creche e matou quatro crianças.

Um jovem de 20 anos sacou uma faca na manhã desta quinta-feira (13) dentro de uma sala de aula da Escola Estadual Luiz José de Oliveira, no bairro Fazenda Grande, em Salvador, na Bahia.

Nesta quarta (12), um jovem de 19 anos invadiu uma escola municipal de Morungaba, na região metropolitana de Campinas (SP). Ele estava armado com uma faca e correu atrás dos estudantes. Também nesta quarta, um aluno da EMEF Isaac Alcântara, no interior do Ceará, deixou duas colegas feridas após um ataque a machadinhas. No mesmo dia, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um estudante da Universidade de Brasília (UnB) que teria escrito uma ameaça de massacre na parede de um dos banheiros da instituição.

Na manhã da última terça (11), um adolescente esfaqueou três colegas em Santa Tereza de Goiás (GO). No final de março, um garoto de 13 anos matou a facadas uma professora de 71 na escola estadual Thomazia Montoro, na zona oeste da cidade de São Paulo (SP).

