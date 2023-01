Sem Bolsonaro, Michelle desembarca no aeroporto de Brasília

Apoie o 247

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcou sozinha na noite desta quinta-feira (26) no aeroporto de Brasília, informa o jornal O Globo. Ela estava com Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos, em Orlando, desde 30 de dezembro. Segundo o g1, ela deixou o aeroporto acompanhada de um segurança, por volta das 19h53.

A ex-primeira-dama foi ao encontro da filha, que já havia retornado ao país para cumprir o período escolar.

Bolsonaro continua nos Estados Unidos, mas seu visto está perto de vencer. Interlocutores do ex-ocupante do Palácio do Planalto afirmam, no entanto, que não há data para seu retorno.

