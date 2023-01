Líder dos atos terroristas, Bolsonaro diz a aliados que não tem mais data para voltar ao Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - Líder dos terroristas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília no último dia 8, em uma tentativa de golpe de estado, Jair Bolsonaro (PL) não tem mais data para retornar ao Brasil, onde deverá enfrentar complicações com a Justiça.

De acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo, "não está no horizonte sobre ele voltar agora", disse um dos interlocutores de Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve voltar ao Brasil "em breve", segundo o jornalista. Ambos estão em Orlando, nos Estados Unidos, desde 30 de dezembro.

O oncologista Antonio Macedo, médico de Bolsonaro, afirmou que ele passará por uma "cirurgia preventiva" quando retornar ao Brasil. O ex-ocupante do Palácio do Planalto sempre recorre ao evento ocorrido com ele na cidade de Juiz de Fora (MG), no dia 6 de setembro de 2018, quando se vê em apuros.

