Senador flagrado com dinheiro na cueca é recebido por Mourão no Planalto nesta terça-feira

247 - O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado com dinheiro na cueca durante operação da Polícia Federal em outubro de 2020, será recebido na tarde desta terça-feira (8) no Palácio do Planalto pelo vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB).

Rodrigues era vice-líder do governo Jair Bolsonaro (PL) no Senado quando foi alvo da PF.

A reunião entre o senador e Mourão está marcada para às 15h.

Antes de ser flagrado com dinheiro entre as partes íntimas, o parlamentar era figura constante no Palácio do Planalto. Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro, era inclusive seu assessor.

