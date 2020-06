Sistema de informação pessoal avisou Bolsonaro sobre prisão de Queiroz

247 - Jair Bolsonaro foi avisado por um aliado de São Paulo de que o ex-assessor de seu filho Flávio Bolsonaro e amigo íntimo da família, Fabrício Queiroz, iria ser preso pela polícia nesta quinta-feira (18).

A informação foi revelada por André Spigariol na Revista Crusoé, que coloca que a informação chegou pelo “sistema de informações particular”, fazendo menção à declaração de Bolsonaro durante reunião ministerial de 22 de abril em que mencionou ter informantes.

“Pouco depois, o celular de Bolsonaro tocou no Alvorada. Segundo um interlocutor, o presidente ficou em silêncio ao receber a notícia”, informa matéria do Antagonista.

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro. Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica", segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.