Soraya Thronicke sobre Abin pararela: 'posso ir até às últimas consequências. Vou entrar nas áreas civil e criminal'

247 - A senadora Soraya Thronicke (PODE-MS) afirmou ao 247 que poderá pedir "indenização, entrar na área civil, criminal" da Justiça caso o Supremo Tribunal Federal (STF) confirme a lista de políticos monitorados ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro.

"Prefiro aguardar a lista oficial, que venha do Supremo. Caso seja verdadeiro, vou até às últimas consequências. Pedir indenização, entrar na área civil, criminal. É um absurdo. Querer saber a minha localização? Pra quê?", lamentou.

A lista de senadores espionados é grande e tinha como alvo integrantes da CPI da Covid. Atuais ministros e ex-governadores também foram alvos do esquema de espionagem.

O ministro do STF Alexandre de Moraes afirmou que "a organização criminosa infiltrada" na Abin usou "métodos ilegais para a realização de ações clandestinas direcionadas contra pessoas ideologicamente qualificadas como opositoras". As apurações apontaram que a Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro no esquema de espionagem.

