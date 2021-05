'Sou imorrível, imbrochável e incomível', afirma Bolsonaro (vídeo)

A declaração foi feita em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, após um apoiador perguntar como estava o estado de saúde de Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro conversou nesta segunda-feira (17) com apoiadores na entrada do Palácio do Alvorada e, ao ser questionado sobre seu estado de saúde, se definiu como “imbrochável”, assim como “imorrível e incomível”.

“Fique tranquilo. Já falei que sou imorrível, imbrochável e também sou incomível”, disse Bolsonaro sob comemoração de seus apoiadores.

No Dia Internacional contra a Homofobia, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para atacar o colunista da Revista Istoé Ricardo Kertzman em função de um artigo criticando a homofobia do ex-capitão e afirmando que ele "deve ser gay ‘passivo’; só pode”. Bolsonaro retrucou no Twitter: “Não adianta tentar me cantar!"

Um dos principais sabotadores das medidas de restrição da contaminação da Covdi-19, Bolsonaro chamou de “idiotas” as pessoas que respeitam as recomendações de isolamento social e ficam em casa durante a pandemia.

“O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, o ‘fique em casa’. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome. Daí, ficam reclamando de tudo”, afirmou.

