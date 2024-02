STF intima Zambelli em pleno plenário da Câmara

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) intimou na noite desta quarta-feira (21) a deputada Carla Zambelli (PL-SP), no meio do plenário da Câmara, a apresentar sua defesa na ação em que ela é ré por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O conteúdo da intimação foi confirmado pelo STF. As informações são do G1.

Segundo a parlamentar, um oficial de Justiça da Corte havia tentado entregar a intimação em outras duas oportunidades, em sua casa e em seu gabinete na Câmara. A entrega da intimação ocorreu, enfim, durante a votação de um dos projetos da pauta da Casa desta quarta.

Saiba mais - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou sua conta no X, antigo Twitter, para comentar a multa de R$ 30 mil imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) por usar as redes sociais para espalhar notícias falsas sobre o sistema eleitoral nas eleições de 2022.

“Pistoleira Carla Zambelli, que tentou aparecer com um ridículo pedido de impeachment, toda hora tem que pagar uma multa por espalhar fake news. Hoje acordou com a notícia de que vai ter que arcar R$ 30 mil por mentir sobre Lula nas eleições e por agir contra o processo democrático brasileiro, quando divulgou informação falsa de que haveria fraude no títulos de eleitores para favorecer Lula. Mentirosa e golpista, deve ser ruim pra ela viver num país sério que estamos construindo”, postou Gleisi.

