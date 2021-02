Suposta apoiadora de Baleia, Joice justifica ida a festa de Lira e chama bolsonaristas de "tchutchuca do Centrão"

247 - Após ser alvo de críticas por ter participado da festa de comemoração da vitória do deputado federal Arthur Lira (PP), a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) chamou bolsonaristas de “tchutchuca do centrão” nas redes sociais.

Apesar de se dizer oposição a Jair Bolsonaro, Joice foi à festa de vitória do candidato do governo federal à Presidência da Câmara dos Deputados e argumentou que sempre teve “um bom relacionamento com a bancada do PP”.

“Sempre tive um bom relacionamento com a bancada do PP que tem mulheres incríveis que fazem parte comigo de um grupo que discute política toda semana. Também tenho uma relação respeitosa com Arthur Lira construída na época em que fui líder de governo e depois do meu partido”, afirmou.

“Meu grupo do PSL raiz esteve com Baleia Rossi, não vendi meu voto, mas mantive a civilidade na relação aos outros candidatos. Não ataquei ninguém, até porque o país já está de saco cheio de tanta confusão. Pautas importantes serão decididas pela Câmara e precisaremos de todos”, escreveu.

2- Meu grupo do PSL raiz esteve com @Baleia_Rossi, NÃO VENDI MEU VOTO, mas mantive a civilidade na relação aos outros candidatos. Não ataquei ninguém, até pq o país já está de SACO CHEIO de tanta confusão. Pautas importantes serão decididas pela Câmara e precisaremos de TODOS. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) February 2, 2021

4- Sempre prezei por manter a civilidade nas minhas relações com os líderes na @camaradeputados, assim consegui enquanto líder entregar pautas essenciais para o país como a Reforma da Previdência. Quem age como animal raivoso não tem q estar na política, mas numa jaula. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) February 2, 2021

“Aliás, esses bolsonaristas – hoje tchutchuca do Centrão – são os mesmos que atacavam o Centrão com unhas e dentes e faziam o discurso fake contra a corrupção. São crápulas, hipócritas, vendidos. E mais: vão patrulhar o raio que o parta!”, postou.

“E mais: torço para que Arthur Lira seja o Eduardo Cunha de Jair Bolsonaro, paute o impeachment para que a Câmara corrija o erro que cometemos em 2018. Não demorará nada para que Bolsonaro tente tratorar o novo presidente da Câmara, que não é de se matar com a unha. E aí….”, completou.

6- E mais: torço para que Arthur Lira seja o Eduardo Cunha de @jairbolsonaro, paute o impeachment para que a Câmara corrija o erro que cometemos em 2018. Não demorará nada para que Bolsonaro tente tratorar o novo presidente da Câmara, que não é de se matar com a unha. E aí.... — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) February 2, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais